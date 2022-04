Casini: «Per il calcio non mi aspetto ristori dallo Stato, ma regole aggiornate e ricavi non frenati»

Il Corriere della Sera intervista il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. E’ stato appoggiato da alcuni club, tra cui Napoli e Lazio, perché con il suo ruolo nel Governo ha agevolato i ristori per il mondo della cultura. Le società avrebbero voluto lo stesso trattamento. Casini, però, chiarisce che non chiederà ristori.

«No e ne abbiamo parlato. Per lo spettacolo, governo e Parlamento hanno stanziato risorse perché c’era una categoria molto vasta di imprese e lavoratori in difficoltà. Per il calcio, non mi aspetto che oggi lo Stato eroghi ristori, ma che aggiorni le regole affinché non siano frenati i ricavi».

Spiega a cosa si riferisce:

«Alla vendita dei diritti tv all’estero, ora limitata da molti paletti. Ma anche ai maggiori introiti da giochi e scommesse. In altri Paesi, una parte delle risorse di lotterie e giochi vanno allo sport, oltre che alla cultura. Sarebbe auspicabile che ciò avvenisse anche in Italia».

Il fatto di essere stato candidato da De Laurentiis e Lotito le ha creato problemi di rapporti all’interno dell’assemblea?

«La mia figura è stata proposta non solo da Napoli, Lazio e Fiorentina, ma anche da altre squadre, in particolare le proprietà americane: ringrazio tutte. Non ho avuto difficoltà, ma capisco che in questo mondo si usano spesso “argomenti fantoccio” per attaccare, soprattutto quando non si hanno molte frecce».