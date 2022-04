Bologna-Inter, Handanovic fermato dal mal di schiena, Inzaghi se la gioca con Radu

Dopo tre mesi di attesa, arriva finalmente la partita di recupero, ma senza il portiere titolare e senza Bastoni. Tra poco in campo al Dall’Ara

Stasera si gioca Bologna-Inter, ma dopo tre mesi di attesa e ricorsi vari, Inzaghi si giocherà l’appuntamento senza Handanovich tra i pali. Il portiere è fermo ai box a causa del mal di schiena. Al suo posto il tecnico schiera Ionut Radu, che in stagione ha giocato solo in Coppa Italia contro l’Empoli, per 120 minuti complessivi.

La partita, valida per la 20esima giornata di campionato, avrebbe dovuto essere disputata lo scorso 6 gennaio, ma fu rinviata per il numero di casi di Covid tra le fila del Bologna. L’Inter pretendeva la vittoria a tavolino, ma il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso, stabilendo che si dovesse decidere il risultato in campo.

Non solo Handanovic. Inzaghi non avrà neanche Bastoni.