Barbara Bouchet: «Lasciai Steve McQueen perché dovevo preparare la colazione ai suoi amici motociclisti»

A La Stampa: «Omar Sharif? Era un uomo pieno di fisse. Andammo a Parigi per arredare la casa e mi impose di non mettere quadri e mensole».

La Stampa intervista Barbara Bouchet. Tanti gli amori che hanno caratterizzato la sua vita, tra cui Steve McQueen, con cui ha convissuto per qualche mese.

«Quando stavamo insieme abitavo con lui a Malibu. Ogni mattina arrivava una squadra di suoi amici motociclisti e si piazzavano a tavola a fare colazione. Io che non cucino mai mi ritrovavo a preparare uova strapazzate, bacon e patate per tutti, ogni santo giorno. Qualche mese così e ho salutato».

Omar Sharif le propose di sposarlo, lei disse no.

«Era un uomo pieno di fisse. Quando siamo andati a Parigi per arredare la casa, mi disse: “Niente quadri e niente mensole”. A me, che vivo in una casa senza un centimetro quadrato libero sulle pareti! Gli ho risposto: “Dove siamo, in ospedale?” . E poi non era mai a casa, io sola con sua figlia e lui al casinò. Non poteva funzionare».