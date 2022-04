Abraham: «Mourinho è una boccata d’aria fresca, un giocatore non potrebbe chiedere di meglio»

L’attaccante della Roma, Tammy Abraham, ha rilasciato un’intervista alla Uefa parlando della sua esperienza nella Capitale.

Sui tifosi:

Sull’allenatore, Mourinho:

“Le sue prime parole sono state: ‘Preferisci restare in Inghilterra, dove piove sempre, o venire al sole a Roma?’ Abbiamo riso, ma poi ha detto: ‘No, sul serio’. L’ho sempre considerato una figura paterna e secondo lui questo è il posto migliore per me in questo momento; posso lasciare un segno nel calcio italiano e farmi conoscere in tutto il mondo, non solo in Inghilterra. Per me era abbastanza. Lui sa quando ci sono con la testa e quando dormo un po’. Sa guidare davvero la squadra e ispirarla a volere di più: è una boccata d’aria fresca. Quando dobbiamo svegliarci, lui c’è. Quando giochiamo bene, ce lo dice ma vuole ancora di più. Un giocatore non potrebbe chiedere di meglio“.