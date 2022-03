Lewandowski boicotta anche la Cina: lascia Huawei e rinuncia a 5 milioni di euro l’anno

Il bomber polacco ha annullato il suo contratto col colosso dell’elettronica accusato di aver aiutato il regime di Putin

A Robert Lewandowski non basta boicottare la Russia. Ora passa alla Cina, per evidenti aderenze con Putin e la sua guerra in Ucraina. Ci mette la faccia, il bomber polacco del Bayern, e anche il portafogli: ha deciso di chiudere il suo contratto di partnership con il colosso dell’elettronica cinese Huawei, rinunciando ad un guadagno annuale superiore ai 5 milioni di euro.

“Oggi abbiamo deciso di porre fine alla cooperazione di marketing tra Robert Lewandowski e il marchio Huawei”, ha detto all’agenzia di stampa AFP l’assistente di Lewandowski Tomasz Zawislak.

Secondo il “Daily Mail”, il gruppo tecnologico cinese avrebbe aiutato la Russia, tra le altre cose, a proteggere la propria rete dagli attacchi informatici dopo l’invasione dell’Ucraina. Inoltre, si dice che Huawei abbia offerto formazione e aiuto agli hacker russi e al regime di Putin dopo gli attacchi del gruppo Anonymous all’infrastruttura digitale. Huawei ha respinto le accuse. Ma non è bastato a Lewandowski.