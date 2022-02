Per la Colombia di Ospina il Mondiale del Qatar è un miraggio

I cafeteros hanno perso anche stanotte contro l’Argentina già qualificata, gol di Lautaro. Sono settimi nel girone, pochissime le probabilità di qualificazione

Si allontana sempre di più il traguardo Mondiale per la Colombia di Ospina. L’arquero del Napoli, protagonista – suo malgrado – di una brutta papera nella decisiva sconfitta subita dal Perù, ieri ha subito gol da Lautaro Martinez: 1-0, i cafeteros hanno perso anche contro l’Argentina già qualificata. La qualificazione, adesso, è poco più di un miraggio: i colombiani sono settimi con soli 17 punti, a quattro lunghezze dal quinto posto del Perù (valevole per gli spareggi) e cinque dal quarto posto dell’Uruguay, che stanotte invece ha vinto. In mezzo, c’è pure il Cile a 19 punti. Mancano due partite. Dopo le due partecipazioni consecutive l’impressione è che La Tricolor, stavolta, resti davvero fuori.