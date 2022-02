Napoli-Milan, i biglietti: prezzi accessibili per la sfida di vertice del Maradona

Si gioca domenica 6 marzo alle 20:45. Curve superiori a 20 euro. Per l’anello inferiore si scende addirittura a 15

Il Napoli deve ricominciare dopo l’eliminazione dall’Europa League, dolorosa innanzitutto per il modo con cui è venuta fuori. E ricomincia con due sfide importanti di campionato: dopodomani c’è la Lazio all’Olimpico, poi al Maradona – la settimana prossima – arriva il Milan capolista. Si gioca il 6 marzo, dunque, alle 20:45, una sfida decisiva per gli equilibri del campionato. Sfida in riguardo della quale il club azzurro ha comunicato che alle 14:00 verranno messi in vendita i biglietti.

Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati oppure collegarsi ad un link. Da lunedì, invece, la vendita verrà aperta a tutti.

Questi i prezzi.

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00

Per accedere allo stadio è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato.