La contestazione dei tifosi della Lazio: “Vergogna”, lo striscione contro Lotito

È durata circa un paio d’ore la contestazione a Formello contro il presidente e Tare: “Un altro mercato all’insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società”.

Appuntamento rispettato alle 13 al centro sportivo di Formello per gli ultras della Lazio, come annunciato alcuni giorni fa. Arrivano alla spicciolata mentre sfilano i calciatori pronti ad entrare nel quartier generale per l’allenamento fissato alle ore 15.

È stata una contestazione pacifica nei modi, ma durissima nei contenuti contro il mercato invernale appena concluso che è stato reputato più che scadente dai tifosi. Nessuna contrarietà nei confronti dei calciatori, ma solo contro la società.

Ad essere preso di mira dai circa 500 sostenitori presenti è stato infatti quasi esclusivamente il presidente Lotito. Apostrofato come “troppo parsimonioso” e inadatto al ruolo che occupa da quasi 18 anni.

Tanti i cori contro il presidente e il ds Tare nel corso della manifestazione che è durata un paio d’ore. Poi spunta uno striscione appeso sul muro del centro sportivo:

“Un altro mercato all’insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società”.

Sempre contro Lotito esposto anche un secondo striscione “Vergogna”