Altri due gol per Giuseppe Ambrosino, numero 10 della Primavera del Napoli. L’attaccante azzurro, originario di Procida e molto legato all’isola, ha sbloccato la partita con la Spal – ferma sull’1 a 1 – con una poderosa doppietta tra il settantacinquesimo e il settantottesimo. Ed è arrivato a quota otto gol in campionato, al secondo posto tra i cannonieri del Campionato Primavera. È il miglior modo di festeggiare il primo contratto da professionista che il Napoli gli ha fatto firmare in settimana. L’ha riferito Sky e l’ha confermato sui social il calciatore stesso: l’accordo, fino al 2026, mette il club a riparo dagli interessamenti che altre società, anche all’estero, cominciavano a palesare verso il diciottenne.