Gli ultras della Lazio annunciano una contestazione giovedì

Sulla pagina della Curva Nord: «Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste»

Non solo Sarri, ma anche i tifosi della Lazio si sono detti molto insoddisfatti del mercato portato avanti in questa sessione di gennaio dal presidente Lotito, al punto che sulla pagina degli Ultras Lazio, storico gruppo della Curva Nord, è apparso un duro comunicato che preannuncia una contestazione in programma giovedì

“La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce!. Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13.00 fuori i cancelli di Formello per gridare tutto il nostro disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi! A partire dal caro biglietti, fino alla campagna di indebolimento del mercato invernale!