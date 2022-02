Gazzetta: Zaniolo, la Roma rimanda il rinnovo a fine stagione, la Juve ci pensa seriamente 

Per i Friedkin è normale, visto che Nicolò è legato da contratto per altri due anni. Intanto, però, a dicembre i suoi agenti hanno parlato con la Juve

Ieri il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha lanciato la bomba in conferenza stampa: «nessuno può garantire che Zaniolo l’anno prossimo resti». La Gazzetta ricostruisce le vicende legate al rinnovo del calciatore. Zaniolo è legato da contratto con la Roma fino al 2024, ha rinnovato nel 2019.

“Dalla precedente gestione la promessa di un ulteriore adeguamento, che però non è mai arrivato. Le trattative dovevano iniziare proprio adesso, finito il mercato, ma sembra che i Friedkin abbiano dato mandato di rinviare tutto a fine stagione. Del resto, per loro è normale non correre, visto che Zaniolo ha altri due anni e mezzo di contratto”.