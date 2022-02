Corsera: telefonata poco amichevole di Lotito a Bonomi per la Lega Serie A

Il giornale (che sostiene Bonomi) scrive che Lotito lo ha chiamato per dissuaderlo. Il laziale preme per Lorenzo Casini a Salvatore Nastasi.

I grandi giornali sono schierati con Carlo Bonomi il numero uno di Confindustria che Inter e Milan vorrebbero alla guida della Lega Serie A. il Corsera scrive di una telefonata poco amichevole di Lotito (che non lo vuole, così come non lo vuole De Laurentiis) a Bonomi.

Il nome di Bonomi resta sul tavolo, le schede bianche sono anche tattiche: si vuole dare più tempo alle proprietà straniere di valutare meglio una candidatura così autorevole. Altre eventuali candidature dovranno essere inviate a Luca Percassi che si farà collettore delle proposte. L’obiettivo della Lega è celebrare la prossima riunione, con il quorum ridotto alla maggioranza semplice, entro fine mese.