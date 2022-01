Zverev: «Non siamo controllati, credo che alcuni tennisti abbiano il covid»

A spaventare i tennisti la positività di Ugo Humbert, sconfitto al primo turno del torneo, emersa solo al momento del suo rientro in Francia.

«Sono qui per giocare il torneo. Essendoci molti casi a Melbourne, ho evitato di uscire, non sono stato in un ristorante qui. Solo campi e albergo, non voglio correre alcun rischio».