Wladimiro Falcone, da comparsa nel film di Verdone a vice di Audero alla Samp. Ha recitato anche in “R.I.S.”

Su Libero. Migliore in campo contro la Juve, martedì, ha recitato anche in “Distretto di Polizia” e in uno spot francese. Pagliuca lo elogia

Libero dedica un articolo a Wladimiro Falcone, il portiere della Sampdoria che martedì sera è stato il migliore in campo contro la Juventus, nella partita persa dalla squadra per 4-1. Almeno sette le parate “notevoli” contro gli uomini di Allegri. Prima di Natale, Gianluca Pagliuca lo aveva elogiato.

«In Italia giocano pochi portieri italiani, ne conto cinque o sei sui venti titolari che scendono regolarmente in campo ogni weekend. E nessuno tra le prime sette in classifica. Ebbene, vi segnalo un nome: Falcone, il vice di Audero alla Sampdoria. È molto forte, è alto 1,95 ed è vero che ha già 26 anni ma noi portieri a volte maturiamo tardi. Nella penuria di numeri uno italiani del nostro campionato, Wladimiro ha delle chances. La sua altezza non ne pregiudica l’agilità e l’intuito anche sui palloni bassi. Deve farsi un po’ d’esperienza ad alti livelli ma quella la si ottiene in fretta».

E allora, chi è Falcone? Cresciuto nelle giovanili della Samp, ha fatto una lunga gavetta tra Como, Livorno, Savona, Bassano, Gavorrano, Lucchese e Cosenza. Tornato da un anno a Genova, ha un passato da piccola star del cinema.

“Nel 1995, ad appena tre mesi, apparve in braccio a Carlo Verdone in una delle scene di “Viaggi di nozze”, film-cult di quel decennio. Lo si ricorda piangente mentre l’attore romano è impegnato in una buffa telefonata”.

Lo stesso Falcone racconta:

«La sorella di mia nonna gestiva un’agenzia che operava nel mondo dello spettacolo e Verdone cercava un bimbo di tre mesi. Quando, da grande, l’ho saputo ne sono stato felicissimo: in famiglia siamo fan di Carlo e sappiamo a memoria tutte le battute dei suoi film».

Non solo Verdone.

«A dire la verità la mia carriera di attore-baby è proseguita per qualche mese dopo “Viaggi di nozze”, il tempo di diventare grandicello. Mi si vede anche in “Distretto di polizia”, nella serie “R.I.S. Delitti imperfetti” e persino in uno spot francese».