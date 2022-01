Vittorio Gassman: «Con mia moglie pretendevo di fare all’amore in orari stabiliti, mettevo la sveglia»

Il Fatto Quotidiano pubblica alcune pillole dell’autobiografia di Vittorio Gassman, “Un grande avvenire dietro le spalle. Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso”, tornato in libreria edito da Cue Press, a più di quarant’anni dalla prima edizione Longanesi.

Tanti gli aneddoti che raccontava l’attore.

«Stavo in un night quando vidi entrare un gruppo elegante e rumoroso in cui faceva spicco Romy Schneider. Sentii d’improvviso l’impulso di manifestarle un’antipatia che, senza conoscerla, mi aveva sempre ispirato. Le feci recapitare un biglietto: “Cara signorina Schneider; approfitto di questa occasione per dirLe con tutto il rispetto che Lei mi sta sui c… da anni. La prego di non interpretare il mio biglietto come un tentativo di approccio, perché – pur riconoscendole molto fascino oggettivo – non sono per nulla attratto dall’idea di andare a letto con Lei. Cordialmente”».