Vezzali: «Credo che il nuovo protocollo sarà in vigore dalla prossima settimana»

Il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite a 90esimo minuto.

«Ci siamo attivati a livello governativo e abbiamo fatto un tavolo tecnico con gli organismi sportivi interessati. Credo che dalla settimana prossima il nuovo protocollo sarà in vigore. Sono contenta di essere riuscita a superare una criticità. Lo sport e le Asl ora possono seguire delle linee guida certe per continuare con i campionati. Abbiamo bisogno di sport ma dobbiamo tenere in considerazione la curva epidemiologica. L’ok del Cts tra l’altro ci permetterà di attuare misure meno restrittive, tenendo in considerazione il livello vaccinale e la frequenza dei tamponi».

«Il caso Djokovic ci deve portare a fare una riflessione. Nella vita ci sono delle regole che vanno rispettate, che tutti noi dobbiamo rispettare. Lo sport ce lo insegna e un atleta di un certo livello deve dare l’esempio».

«Presto verrà adottato un decreto ristori che riguarderà tutte le società sportive».