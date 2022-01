Tornano Osimhen e Mario Rui tra i convocati del Napoli

Si gioca domani a Bologna. Non c’è Ospina, giocherà Meret. Convocato anche Vergara

Come annunciato da Spalletti sia oggi sia nei giorni scorsi, torna Osimhen tra i convocati del Napoli. L’attaccante nigeriano è col gruppo squadra in viaggio per Bologna dove domani si giocherà la partita contro i rossoblù allenati da Mihajlovic.

Ci sono anche Mario Rui, Fabian, Zielinski, Lozano. Non c’è Ospina.