Tare pensa all’addio alla Lazio, Lotito media tra il ds e Sarri e tratta in prima persona sul mercato

Sul Messaggero. Il patron ha parlato con Sarri e martedì sera ha cenato con Tare per far rientrare subito lo scontro. A giugno probabile la separazione

Tra Sarri e Tare non corrono buoni rapporti e allora tra i due si inserisce Lotito. Lo scrive il Messaggero, che già da giorni parla delle tensioni tra il tecnico della Lazio e il direttore sportivo del club.

“Siamo già a un bivio? Forse a giugno, non è questo il momento delle scelte né di separazioni alla Lazio. Ecco perché il patron ha parlato con Sarri e martedì sera ha cenato con Tare per far rientrare subito lo scontro, emerso domenica sera in pubblico, ma già da qualche giorno esploso a Formello”.

Non solo, per accelerare le pratiche di mercato, il presidente biancoceleste si è dato alle trattative in prima persona.

“Dopo essersi dedicato alla Salernitana e al Senato, Lotito in prima persona ha alzato il telefono per provare a portare Nicolò Casale alla Lazio. È una richiesta specifica dell’allenatore, ormai è risaputo, ma il Verona ha rifiutato già 8 milioni da Milan e Napoli per non cederlo. Lotito però ha una corsia preferenziale col club veneto, lo si è visto con Zaccagni, arrivato al gong in prestito con l’obbligo di versare 7 milioni più due di bonus a fine anno”.

Tare, intanto, va verso l’addio a giugno.

“Tare, ieri mattina in silenzio a bordocampo nell’allenamento di Sarri a Formello. Il presidente aveva promesso carta bianca al tecnico sul mercato, quasi un ruolo alla Sir Alex Ferguson. Tare sinora lo seguito e assecondato. Da mesi non è più l’alter ego del patron, è ridimensionato e da mesi medita l’addio per conto suo. Ora però è ancora più amareggiato per tutte le critiche che gli stanno piovendo addosso e cui Sarri con l’ultima uscita ha contribuito. Il diesse è in scadenza nel 2023, potrebbe salutare con un anno d’anticipo. Chissà se stavolta Lotito – a differenza dei tempi del corteggiamento del Milan– lo pregherà di restare a Formello”.