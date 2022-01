Super Milinkovic salva la Lazio, Hellas Verona corsaro a La Spezia

3-3 pirotecnico all’Olimpico, ci vuole una doppietta del gigante serbo per fermare un Empoli sempre più sorprendente. Il Verona ha vinto contro lo Spezia con due gol di Caprari

Alle 14,30 si sono giocate due delle partite valide per la ventesima giornata della Serie A, Lazio-Empoli e Hellas Verona-Spezia.

C’è voluta una super doppietta di Milinkovic Savic a salvare la Lazio di Sarri, due volte sotto all’Olimpico con l’Empoli, prima per 2-0 e poi per 3 a 2. Sul 3 a 2, alla Lazio è stato annullato un gol di Patric. E, sempre sul 3-2, Immobile – autore del primo gol dei biancocelesti – ha sbagliato un rigore. Poi, negli ultimi minuti, la testata del pareggio del gigante serbo. Per i toscani di Andreazzoli, che hanno vinto a Napoli e a Torino contro la Juventus, un altro buon risultato in casa di una delle sette sorelle. L’Empoli ha accarezzato la vittoria coi gol di Bajrami, Zurkowski e Di Francesco, ma alla fine s’è dovuto accontentare del pareggio. Un pareggio pirotecnico: 3 a 3. La Lazio ha perso Acerbi per infortunio: con l’Inter non giocherà.

Vittoria in trasferta anche per l’incerottato Hellas Verona di Tudor, che è partito per La Spezia con 8 positività accertate. Due gol di Caprari per stendere lo Spezia di Thiago Motta, che ha accorciato le distanze con Erlic. 1-2 il risultato finale. Gli spezzini sono rimasti in dieci negli ultimi minuti a causa di un brutto intervento di Agudelo.