Milinkovic Savic: «Inzaghi? Basta guardare i risultati dell’Inter. Nessun problema con Sarri, ci vuole tempo»

A Mozzart. «Come ci si sente a superare il record di Nedved? Non lo so, non mi piace parlare di status individuale ma di squadra e società»

«Il mercato? forse ci pensavo di più quando ero più giovane. Ora che sto crescendo, evito. Finché non c’è qualcosa di concreto, potete scrivere quanto volete. Sono a Roma da anni e sto bene. Ora sono a due anni dalla scadenza del contratto: vedremo cosa succederà in estate, come sarà strutturato il club e in che direzione andremo. Se ci sarà qualcosa dovremo sederci e parlare»

Così a Mozzart Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, da sempre nella lista dei desideri di diversi top club europei. Milinkovic ha raccontato del suo rapporto coi tecnici con cui ha lavorato: Inzaghi e Sarri.

Simone Inzaghi? Col mister ho fatto enormi progressi. No solo come giocatore, però. Anche come persona. Avevamo un grandissimo rapporto. Se è bravo? Beh, lo si vede dai risultati dell’Inter. Con Sarri nessun problema. All’inizio è stato un po’ più difficile, ma col tempo ci si abitua. Il punto è che abbiamo iniziato da zero questa estate. Con Inzaghi giocavamo il 3-5-2 a memoria, Sarri ha stravolto tutto. Come concetti, il Sarri-ball non è difficile: due tocchi e tanta corsa. La formazione non è stata ancora del tutto messa a punto, ci vuole un po’ di tempo, ma siamo sulla strada giusta. Vorremmo arrivare quarti.

Sergej ha superato un record di Nedved: è il calciatore con più gol nella storia dei biancocelesti.

L’ho letto. Dicono e scrivono che sono passato alla storia. A me però non piace parlare di status individuale. Preferisco parlare di squadra e società.