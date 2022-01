Spalletti: «Avere con noi Osimhen e Zielinski dà serenità a tutta la squadra»

Nel pre-partita di Bologna-Napoli, ai microfoni di Dazn l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Quanto le fa piacere riavere Osimhen e Zielinski in squadra?

«Mi fa piacere avere se non sempre quasi sempre la mia rosa a disposizione, perché è dalla qualità di tutta la rosa che si può venir fuori come squadra forte e poi ci sono delle caratteristiche e le loro le trovi difficilmente in altri giocatori, per cui è una qualità di cui vorremmo avere sempre disponibilità. Averli oggi con noi dà serenità a tutta la squadra».