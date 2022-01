Sky: Zielinski, Lobotka e Rrahmani giocheranno contro la Juve nonostante lo stop dell’Asl

Ai tre giocatori l’Asl ha imposto il divieto di avere ‘contatti civili’ ma non il divieto di giocare un match che rientra tra le loro incombenze lavorative

Secondo quanto riferisce Sky, Zielinski, Lobotka e Rrahmani, bloccati a Torino dall’Asl Napoli 2, che li ha messi in isolamento una volta sbarcati in città perché non sono in possesso del Super Green Pass, saranno regolarmente in campo domani, contro la Juventus.

“Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, però, nonostante le ultime disposizioni della Asl Napoli 2, Zielinski, Lobotka e Rrahmani dovrebbero poter giocare regolarmente il match contro la Juventus. Questo perché l’Asl, di fatto, ha imposto a questi giocatori del Napoli delle regole da seguire ma non potranno avere ‘contatti civili’ ma potranno giocare la partita ufficiale di campionato. Dovranno seguire l’isolamento imposto ma non dovrebbero subire regole legate al loro ‘lavoro’, quindi legate al match contro la Juve”.