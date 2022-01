Sky Sports svela chi era il novax della Roma: Smalling ha finalmente accettato di vaccinarsi

Sono giorni che tiene banco la questione del novax presente tra le fila della Roma. Un novax che sembrava irriducibile visto che per giorni i tentativi di convincerlo a farsi iniettare il vaccino, da parte dell’allenatore, Josè Mourinho e della dirigenza del club sono caduti nel vuoto. Oggi il tecnico, in conferenza, ha ribadito la linea della società: vogliamo che i nostri giocatori rispettino la legge.

Nei giorni scorsi sui social c’era stato il toto nome. Molti avevano additato Smalling come il novax in questione, per via di un post pubblicato dalla moglie sul tema vaccini. Oggi Sky Sports scopre definitivamente le carte: Smalling ha finalmente accettato di vaccinarsi, scrive. Da domani potrà continuare a giocare con la Roma. Tutto risolto.

Chris Smalling has finally agreed to be vaccinated against Covid-19 and will be able to continue playing for Roma from Thursday, Sky Sports News can exclusively reveal.

