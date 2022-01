Sconcerti: Vlahovic è uno splendido attaccante, ma dovrà farsi accettare dai compagni della Juventus

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus.

“Con Vlahovic la Juve non diventa imbattibile, ma compie un passo avanti impetuoso, fondamentale come forse in altre epoche furono gli acquisti di Charles o Platini. Vlahovic è uno splendido attaccante, completo e giovanissimo. Ha tecnica e fisico, è generoso, con una emotività serba che diventa spesso silenzio, ma mai rancore. Gioca per sé e per la squadra”.