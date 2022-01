Scaroni: «Con Milan-Juve senza tifosi perdiamo 5 milioni, chi ce li restituirà? I ristori ci spettano»

Scaroni cita Milan-Juventus:

Sulla disparità di trattamento tra calcio e cinema, più volte lamentata dai presidenti dei club.

«I bilanci dei club sono in enorme sofferenza per tutti i provvedimenti legati al Covid che hanno subito. Paghiamo gli ingaggi milionari che vengono garantiti ai calciatori, per cui è difficile “far pena”, ma anche gli attori hanno stipendi ricchissimi. Il mondo dello spettacolo, compresi teatri e discoteche, è stato ritenuto meritevole di aiuti, il calcio solo in minima parte. E questa differenza esiste solo in Italia: basta guardare in Francia o in Inghilterra tra stadi pieni e ristori. Per noi è davvero ingiusto, il governo deve comprendere i nostri problemi».