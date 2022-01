Pinto: «Il Covid va oltre il calcio, le regole ci sono, se le cambiamo diventa più difficile»

Ai microfoni di Dazn, prima del match con il Milan, il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto.

“Per Maitland-Niles stiamo parlando con l’Arsenal, è vicino. Poi ci sono tanti altri nomi di cui non è il momento di parlare. Noi negli ultimi due anni purtroppo abbiamo vissuto questa situazione del Covid, non possiamo dimenticare che va però oltre il calcio. Il campionato è molto importante, i criteri anche, ma non possiamo dimenticare il Covid è una questione oltre. Le regole applicate dalla Uefa ci sono, se le cambiamo campionato per campionato diventa più difficile. Sono d’accordo riguardo la decisione di ieri”.