Panatta: «Djokovic è come il Marchese del grillo, lui è lui e gli altri non sono un…»

“Deve dire perché non si può vaccinare. Se è allergico? Lo dicesse, che male c’è? Gli altri non possono rifiutarsi di giocare contro un non vaccinato”

“Djokovic deve dire perché non si può vaccinare. E’ allergico? Lo dicesse, che male c’è? Se gli organizzatori non chiariscono i motivi dell’esenzione, allora finiremo per pensare che Djokovic è il Marchese del Grillo: «Io so io e voi non siete un cazzo». Adriano Panatta, ospite di The breakfast club su Radio Capital, si unisce alle critiche per la vicenda (non ancora chiarita e nemmeno finita) del campione serbo a cui è stata concessa una licenza per giocare gli Australian Open da non vaccinato.

Panatta però allontana l’idea di uno “protesta dei colleghi”. “Molto difficile che un giocatore possa rifiutarsi di giocare contro un altro perché non vaccinato. O si partecipa al torneo accettando le regole oppure le si rifiuta dicendo Io non vado perché non sono d’accordo. Ma non si può scegliere contro chi giocare”.