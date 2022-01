Napoli-Salernitana, i convocati: Spalletti ritrova la squadra quasi al completo

Mancano solo Koulibaly, Anguissa e Ounas, ancora in Africa. Rientrano Insigne e Ospina. In elenco c’è Zanoli

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per il match pomeridiano contro la Salernitana al Maradona. Il tecnico ritrova la squadra quasi al completo. Mancano solo Koulibaly, Anguissa e Ounas, ancora in Africa. Rientrano dagli infortuni Insigne e Ospina. In elenco c’è Zanoli.

Portieri: Marfella, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano