Napoli, report allenamento / Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo 

Per Insigne terapie, Mario Rui si è allenato con il resto della squadra dopo le visite post-Covid, Ospina domani sarà sottoposto ad accertamenti

Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia. Prossimo obiettivo: il Bologna, lunedì. Nel report della seduta di allenamento mattutina, anche alcune notizie su infortunati e positivi. Osimhen ha svolto l’intero allenamento con il resto del gruppo. Anche Mario Rui, dopo essersi sottoposto alle visite post-Covid necessarie dopo il rientro avvenuto grazie al tampone negativo di ieri.

“Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mario Rui in seguito alle visite post Covid-19 ha svolto l’allenamento in gruppo. Insigne ha svolto terapie. Ospina nella giornata di domani si sottoporrà ad accertamenti”.