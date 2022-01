Napoli, positivo un membro dello staff, ma restano ancora da processare alcuni tamponi  

I primi esiti del giro straordinario di test effettuato in notturna. Il focolaio Napoli non si è ancora estinto

Le indiscrezioni pubblicate qualche ora fa trovano conferma. Al momento si registra un nuovo positivo, nel gruppo squadra del Napoli attualmente a Torino. Si tratta di uno dei membri dello staff di Spalletti. Il club fa sapere che si è ancora in attesa di alcuni risultati. Ci sono tamponi ancora da processare. L’incubo, dunque, non sembra finito.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico.

Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/spT5qi9Z7y

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 6, 2022