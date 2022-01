Napoli, Insigne recupera, dovrebbe esserci contro la Salernitana

Questa mattina il capitano azzurro ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo, questo fa ben sperare per la sua presenza in campo domenica

Buone notizie per mister Spalletti dalla seduta mattutina di allenamento del Napoli. Secondo quanto riportato dalla società il capitano Lorenzo Insigne avrebbe svolto l’intera sessione con il gruppo.

Questo dovrebbe significare che l’attaccante abbia completamente recuperato dall’infortunio rimediato contro la Samdpria e dovrebbe essere a disposizione di Spalletti per il match di domenica contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A.

Presente sul terreno di allenamento anche Ospina che ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo.