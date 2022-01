Nadal batte Berrettini e ha belle parole per lui: «Ha un grande futuro davanti a sé»

«Matteo è carismatico, ha tanti colpi straordinari. Gli auguro il meglio». Nadal è in finale, può essere il primo tennista a vincere 21 tornei del Grande Slam

Berrettini? Quest’anno è arrivato in finale a Wimbledon ed in semifinale qui in Australia: ogni anno migliora. È un giocatore giovane, carismatico, un bravo ragazzo, e quindi gli auguro il meglio. Penso che abbia un grande futuro davanti a sé