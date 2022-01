Mihajlovic: «Chi ha deciso di giocare deve averlo fatto pensando che il Covid non riguardi i giocatori»

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, in trasferta. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“Se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia. Qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso su quella razionale, ma ora non è più così. Spero solo che chi ha deciso lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori ma solo le persone normali, o pensando che il pubblico che va allo stadio è diverso da quello che va a teatro. Ormai però è tutto fatto e questo non dev’essere una scusa per noi. Il gruppo è meraviglioso, hanno dimostrato le loro qualità umane, anche in periodi più duri e difficili rispetto a quest’ultimo. Faremo quello che dobbiamo fare. Purtroppo sono risultati positivi alcuni giocatori della primavera che dovevano venire con noi, ma sono risultato positivi anche loro. Sono sereno e fiducioso, andiamo là per fare quello che dobbiamo fare. Sono convinto che faremo in una grande partita”.

“Io sono abituato a inventare lo faccio quasi sempre. Avremo 11 giocatori in campo e qualche cambio. Spero che ci basti. Se tutto va come dovrebbe andare siamo a posto. Dovremo essere bravi a trovare nelle difficoltà le motivazioni. Nella vita si incontrano spesso persone che penano di farsi più furbi ingannandoti, noi domani dovremo essere bravi ad ascoltare la nostra parte razionale facendo ciò che dobbiamo fare. Per l’ennesima volta dobbiamo dimostrare di essere un gruppo meraviglioso”.

“Dobbiamo fare la conta. Dominguez e Viola hanno recuperato, Sansone e Soumaoro non ci saranno perché non hanno il green pass. Poi ci sono i nuovi positivi…”

“La rabbia ci dev’essere sempre. ma deve essere positiva e costruttiva. Quello che penso è che l’onestà anche nel calcio paga sempre più della furbizia. E domani dobbiamo dimostrarlo. Si gioca una partita di calcio. Avremo di fronte una squadra che vorrà fare punti, per loro è una sfida importante, ma anche noi vogliamo fare bene per guadagnare punti e rimanere vicino al nostro obiettivo. Quattro anni fa eravamo noi a giocarci la salvezza e sappiamo come si sente il Cagliari ora. Dico ai ragazzi di stare sereni ed essere fiduciosi”