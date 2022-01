Maldini: «Per arrivare a fine campionato serve un documento comune approvato dal Governo»

A Dazn: «Fin quando non si fa un documento comune purtroppo i trattamenti non saranno tutti uguali ma non ci sentiamo penalizzati»

Prima della partita contro la Roma, il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Dazn.

“Sarebbe il caso di arrivare ad una soluzione comune e che preveda un documento per arrivare a fine campionato approvato dal Governo. L’unica maniera per metterci d’accordo è sederci, cercare di affrontare le partite anche con le assenze. Noi abbiamo diverse assenze in difesa, è un problema ma non ci tiriamo indietro. Fin quando non si fa un documento comune purtroppo i trattamenti non saranno tutti uguali ma non ci sentiamo penalizzati“.

“Lo scorso anno ho provato a spingere per il titolo ma era un po’ un azzardo, quest’anno all’inizio ridevo perché non ci davano nemmeno tra le prime quattro. Non possiamo pensare al Milan di Berlusconi che prendeva i migliori calciatori al mondo, non aspettatevi colpi da parecchi milioni. Noi faremo un mercato sostenibile“.