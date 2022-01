Malagò: «Vezzali preferisce seguire i consigli di chi sa poco di sport»

Il Corriere della Sera intervista il presidente del Coni Giovanni Malagò. Che parla anche del suo rapporto con Valentina Vezzali la sottosegretaria con delega allo sport.

«Ho un ottimo rapporto con lei. Il ruolo è complesso, è stata catapultata in mezzo a un mare, per giunta in tempesta, la tempesta del Covid. Ma ho un rammarico: preferisce seguire i consigli di chi sa poco di sport e di chi non lavora per il bene dello sport italiano. Attorno a lei ci sono persone che non la stanno aiutando».