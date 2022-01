Lippi: «Tanto di cappello per Inzaghi. L’Inter ha superato tutte le altre che giocano bene ma devono inseguire»

In occasione della finale di Supercoppa tra Inter e Juventus, la Gazzetta dello Sport intervista Marcello Lippi. L’ex ct della Nazionale elogia il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi e la sua squadra.

«Capisco che fino a ieri qualcuno potesse anche avere dubbi su Simone Inzaghi, magari pensare che fosse bravo soltanto nel suo ambiente, la Lazio, dove aveva sempre lavorato. Ma all’Inter qualsiasi perplessità è stata cancellata: ora Inzaghi sta dimostrando di valere molto di più, di essere un allenatore vero. Tanto di cappello per la sua impresa. Non era scontato. Ha preso in mano una squadra già forte, campione d’Italia, in una situazione non facile per aver perso due top player, e la sta plasmando e migliorando con le sue idee. Senza rinunciare ai punti di forza dell’Inter di Conte, quindi la mentalità vincente, l’aggressività, la determinazione. Ma il tutto declinato con una fluidità di gioco che rende la squadra più completa e spettacolare di quella precedente».