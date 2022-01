L’Asl Napoli 2 ha chiesto al Napoli una relazione su Zielinski, Lobotka e Rrahmani

Lo riferisce l’Ansa. L’autorità sanitaria chiede i motivi della decisione di schierare i tre quarantenati in campo contro la Juve, poi farà le sue valutazioni

Secondo quanto riferisce l’Ansa, l’Asl Napoli 2 avrebbe chiesto al Napoli una relazione sull’impiego in campo, ieri, contro la Juventus, di Rrahmani, Lobotka e Zielinski, che la stessa autorità sanitaria aveva messo in quarantena perché non in possesso del Super Green Pass, all’arrivo all’aeroporto di Torino la sera del 5 gennaio. L’Asl valuterà quanto dichiarato dal Napoli per poi prendere le sue decisioni.

Intanto si attendono i risultati dei tamponi effettuati in Nigeria e Messico su Osimhen e Lozano. Domani a Castel Volturno sarà invece effettuato un nuovo giro di test alla squadra di Spalletti.