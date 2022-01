L’Asl ferma la Salernitana, chiesto il rinvio della partita con il Venezia

I club ha 11 contagiati tra i suoi tesserati. L’Asl ha messo in quarantena tutti i positivi e i contatti stretti. La squadra non potrà giocare il 6 gennaio

L’Asl di Salerno ha fermato la Salernitana, mettendo in quarantena tutti i positivi e i contatti stretti. La squadra non potrà per questo motivo giocare contro il Venezia. Il club ha chiesto il rinvio della sfida del 6 gennaio, al rientro in campionato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport nella sua versione online. La Salernitana ha 11 contagiati tra i suoi tesserati. I casi di contagio per Covid, a causa del dilagare della variante Omicron, continuano a martoriare la Serie A.