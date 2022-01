La Uefa: signor Ancelotti non può allenare, le mancano 15 ore di aggiornamento professionale

La kafkiana burocrazia della Uefa ci porta al famigerato articolo 80: ritiro della patente. Non avverrà ma conforta sapere che l’ottusità non riguarda solo i nostri ordini professionali

È la rivincita dei signor Rossi d’Italia, di tutti quei professionisti che per lo sfortuna sono costretti dalla legge ad aderire a un ordine professionale: che si tratti di avvocati, commercialisti, architetti, giornalisti, ingegneri. Le ore di aggiornamento professionale. Lo prevede la legge. In molti sono costretti ad assentarsi dal lavoro, quindi a perdere soldi, per partecipare a questi corsi. In tanti li maledicono. Ma, attenti, la Uefa ci dice che non siamo soli a questo mondo. Nella nostra condizione c’è ancora un signore che si chiama Carlo Ancelotti. Lui di professione fa l’allenatore. La Uefa a fine dicembre gli ha fatto sapere che non ha ottemperato ai suoi doveri, non ha partecipato alle 15 ore di aggiornamento professionale e ora rischia il ritiro del patentino (un po’ come il famigerato articolo 80 spauracchio di tutti gli adolescenti degli anni Settanta e Ottanta). Poco importa che Ancelotti non abbia potuto partecipare perché impegnato ad allenare una squadretta chiamata Real Madrid, a vincere la Supercoppa di Spagna, a chiudere al primo posto il girone di Champions e ad essere in testa alla Liga. Tutto questo, tra l’altro, senza aggiornamento professionale. Non si capisce come abbia potuto fare.

Come ha scritto oggi il direttore Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, con ogni probabilità ci penserà la Federcalcio spagnola a evitare il ridicolo di un esame di calcio ad Ancelotti. In casi come questo, aggiungiamo, è davvero arduo non capire i signori della Superlega.

Quel che conta è che da oggi i piccoli professionisti che possono sentirsi meno soli: l’ottusa burocrazia non riguarda soltanto noi.