La Stampa: Sinner cerca un supercoach, McEnroe in pole position. E se fosse Maria Sharapova?

Si apre il totonomi dopo le dichiarazioni dell’altoatesino: «ci sarà una persona che non vi voglio svelare». Cerca un grande nome per il salto di qualità

La Stampa dedica un articolo a Jannik Sinner impegnato agli Australian Open. L’altro giorno, dopo la facile vittoria al primo turno, ha dichiarato:

«Il mio team per il momento è composto dal coach Riccardo Piatti, dal preparatore Dalibor Sirola e dal fisioterapista Claudio Zimaglia. Ma ci sarà una nuova persona che non voglio svelare».

È partito il toto-nomi e circola con insistenza quello di John McEnroe che non ha mai nascosto di avere un debole per il boy made in Val Pusteria.