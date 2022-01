La leggenda di Buffon, domani sono 44 ma non c’è nessuna voglia di smettere

L’articolo sull’edizione online del Mundo Deportivo. Le critiche gli danno energia, sta giocando ad altissimi livelli. Gli rimane qualche altro record da battere. Potrebbe diventare il portiere più anziano della storia, ne ha davanti quattro

Sull’edizione online del Mundo Deportivo, giornale molto vicino alle vicende del Barcellona, c’è un ritratto di Gigi Buffon. Si racconta, in Spagna, che qui in Italia si vocifera di un suo possibile ritiro da almeno quattro anni. Tuttavia, Buffon festeggerà, questo venerdì (domani, ndr), il suo 44esimo compleanno. E lo farà ancora da calciatore professionista. Ora gioca in Serie B, al Parma, e non ha alcuna intenzione di dire basta. Le critiche di chi dice che dovrebbe appendere i guantoni al chiodo lo motivano, altroché. L’ha dichiarato dopo aver parlato il suo terzo rigore in meno di metà stagione. Una stagione finora deludente per i ducali ma ancora esaltante per Buffon.

«Dopo la trasferta a Lecce, quando nel primo tempo stavamo perdendo quattro a zero, ho dovuto sentire due pappagalli dire che Buffon doveva ritirarsi. Non mi ritiro certo perché una partita ci va storta. Ma io vivo per queste cose, mi danno energia»

I numeri della sua carriera parlano da soli: è il calciatore con più presenze sia nella storia della Serie A (che ha vinto dieci volte) sia in quella della Nazionale italiana. E detiene ancora il record mondiale di minuti senza subire gol (sono ben 973). Gli manca la Champions League: non essere riuscito a vincerla, nonostante tre finali, è una delusione cocente. Così come non essere riuscito – finora – a suggellare il record di partecipazioni al Mondiale. Che sarebbe fissato a sei. La mancata partecipazione ai Mondiali di Russia, in questo senso, gli è stata fatale.

Chissà che non riesca – scrive il Mundo Deportivo – a diventare il portiere professionista più anziano della storia del calcio. Per ora è quinto, dietro Andrea Pierobon e l’egiziano Essam El-Hadary, entrambi in pensione a 45 anni, e gli inglesi Peter Shilton (47) e Kevin Poole (51).