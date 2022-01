Juventus, Chiellini positivo al Covid (oggi si è allenato a parte perché già in isolamento)

Il difensore bianconero era rientrato oggi in gruppo. Il club comunica di averlo posto in isolamento, evidentemente dopo la seduta

La Juventus ha comunicato sul suo sito ufficiale la positività al Covid di Giorgio Chiellini. Il difensore, che rientrava da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo sul finire del girone di andata, oggi si era allenato al centro sportivo della Juventus nella prima seduta dopo le vacanze. Non con il resto del gruppo, però, visto che era già in isolamento per aver avuto un contatto con un positivo, isolamento che avrebbe dovuto terminare lunedì.

Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.

La Juve è la prossima avversaria del Napoli, il 6 gennaio, nella prima partita del girone di ritorno della Serie A.. Chiellini è il terzo caso di positività tra i bianconeri, dopo quelli di Arthur e Pinsoglio. Anche nel Napoli i positivi sono tre: Osimhen, Lozano e Elmas. Inoltre ci sono Malcuit e Petagna in isolamento per essere stati in contatto con persone positive.