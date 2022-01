Insigne, domani gli esami. Oggi Spalletti l’ha tenuto a riposo

Lo fa sapere l’Ansa. Il Napoli nel report dell’allenamento di oggi non ha fatto alcun riferimento alle condizioni del capitano

Non ha partecipato alla seduta d’allenamento odierna del Napoli Lorenzo Insigne. Lo fa sapere l’Ansa. Il tecnico del Napoli ha tenuto a riposo il capitano dopo l’infortunio muscolare che l’ha costretto al cambio al venticinquesimo minuto della partita di ieri contro la Sampdoria. Solo domattina Lorenzo effettuerà i test al muscolo della coscia destra, in modo da avere più chiari i tempi di recupero. Difficile, comunque, che possa essere in campo già nella sfida di Coppa Italia di giovedì contro la Fiorentina.