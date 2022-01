Il «siuuu» di Ronaldo è arrivato agli Australian Open. E i tennisti non ne possono più (VIDEO)

Il verso che usa Cr7 è diventato il tormentone del pubblico a Melbourne. Murray: “E’ incredibilmente irritante”. Kyrgios: “E’ come stare in uno zoo”

Cristiano Ronaldo infastidisce, per vie traverse, i tennisti agli Australian Open. Per mezzo della gente, che non riesce a non imitare un suo verso diventato virale da un po’, trasportandolo nell’ovattato (una volta) contesto del tennis.

Il verso in questione è il seguente:

Nei primi due giorni dello Slam di Melbourne è diventato un tormentone, sugli spalti. Lasciando perplessi i giocatori: che fanno, fischiano? Disapprovano? O tifano? Non capivano.

Andy Murray, in un’intervista dopo la sua epica vittoria in cinque set su Nikoloz Basilashvili, è stato a un certo punto interrotto dal verso. “Inizialmente ho pensato che mi stessero sfottendo, alcuni mi hanno fischiavano ieri durante il mio allenamento. Non ho idea del perché, quindi all’inizio era quello che pensavo fosse. Ma poi dopo ho capito che non era uno sfottò, penso sia come ‘siuuu’ o qualcosa che Ronaldo fa quando segna. E, sì, è stato incredibilmente irritante“.

A quanto pare il viene dallo spagnolo “sì”, anche se Ronaldo dice di non sapere perché ha iniziato a farlo, ma gli è venuto “spontaneo”.

E così ora, potere dei meme e dei social, è arrivato anche nel tennis. Vai “Siuuu” sono stati avvertiti alla vittoria di Kyrgios su Liam Broady, anche se l’australiano è più consapevole di Murray: “Pensavo che l’avrebbero fatto per 10 minuti ma l’hanno fatto per due ore e mezza, a ogni punto. Era uno zoo là fuori“.