Il presidente del Toronto: «Non sapevo chi fosse Insigne, l’ho trovato su Transfermarkt»

Il retroscena. «Ho cercato la pagina della Nazionale italiana che aveva appena vinto gli Europei per capire quali giocatori andavano in scadenza di contratto»

Non conosceva Insigne, il presidente del Toronto Bill Manning. Non sapeva proprio chi fosse. S’è imbattuto in Lorenzo questa estate, dopo la vittoriosa spedizione italiana agli Europei. In cerca – evidentemente – di calciatori in grado di portare un valore soprattutto commerciale al Toronto, Manning ha pensato di frugare proprio tra i campioni d’Europa. L’ha dichiarato lui stesso alla stampa.

«La scorsa estate sono andato su Transfermarkt (un noto portale web) e ho cercato la pagina della Nazionale italiana che aveva appena vinto gli Europei, per capire quali giocatori andavano in scadenza di contratto. Cercavo qualcuno che potesse venire a zero, Lorenzo era uno dei pochi senza contratto da giugno 2022»

Da quella “innocente” ricerca su internet, dunque, ha preso il via la trattativa che poi ha portato il capitano del Napoli ad accasarsi al club canadese.