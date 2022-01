Il Napoli è dietro a Inter e Milan per lo scudetto secondo i bookmaker

La quota degli azzurri è già oscillata molto durante la stagione: da 12 a 2.65, ora si è assestata tra 8.50 e 9.50

L’incredibile avvio di stagione del Napoli aveva ridato corpo ai sogni di scudetto. La pensavano così anche i bookmaker. Secondo l’analisi del portale specializzato Oddschecker, la quota per la vittoria del campionato era di 12.00, poi è crollata progressivamente fino a 2.65 dopo il successo sulla Salernitana, fino ad arrivare all’attuale valore tra 8.50 e 9.50. In ogni caso non è in discussione l’arrivo della squadra di Spalletti tra le prime quattro.

Molta più fiducia invece su quello che era l’obiettivo primario del Napoli ad inizio stagione, ovvero la qualificazione in Champions: secondo Sisal, il Napoli tra le prime quattro vale appena 1.33.