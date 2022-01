Il ministro Bianchi: «Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza»

A margine di un intervento alla Festa del Tricolore a Reggio Emilia, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha ribadito la volontà del Governo di consentire il ritorno degli alunni a scuola in presenza, il prossimo 10 gennaio.

«La cultura si costruisce nelle aule scolastiche, per questo le aule scolastiche non possono chiudere, devono essere emblema di Paese che è capace di contrastare la piaga che ancora una volta ci sta colpendo. Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza. Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dalle tante voci che ci dicono che la scuola debba restare in presenza».