Il Messaggero: i giocatori della Roma vanno via da perdenti, da dilettanti

La cronaca del Messaggero di Roma-Juventus 3-4 con i giallorossi che stavano vincendo 3-1 prima dei sette minuti di buio.

Il pubblico (…) nemmeno ha la forza di bocciare la prestazione. Qualche fischio, sì. Ma è più rumoroso il silenzio dell’Olimpico.

Le immagini mettono angoscia. I giocatori giallorossi che, accennato il saluto alla Sud, camminano a testa bassa verso le scalette degli spogliatoi. Umiliati e ridimensionati. Senza personalità. Con loro, Mourinho. Vanno via da perdenti. Da dilettanti. Sono fuori dal torneo all’inizio del nuovo anno. Altro che sogno Champions. Non si sa nemmeno se, la prossima stagione, sarà possibile tornare in Conference League, la competizione di consolazione. Vita, comunque, da provinciale e non da big.