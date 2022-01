Il Governo pronto ad impugnare la decisione di De Luca di chiudere le scuole

Lo riferiscono, all’Ansa, fonti di Palazzo Chigi. Se ne parlerà, eventualmente, nel Consiglio dei Ministri

Secondo quanto scrive l’Ansa, che cita fonti provenienti da Palazzo Chigi, il Governo sarebbe pronto ad impugnare una eventuale ordinanza del presidente della Campania Vincenzo De Luca sulla chiusura delle scuole medie ed elementari fino a fine mese.

Oggi, in diretta Facebook, il governatore ha dichiarato che si sarebbe tenuta una riunione dell’Unità di Crisi sul tema ma che si andava in questa direzione: chiusura delle scuole elementari e medie fino al 31 gennaio. Il Governo promette battaglia. Impugnerà la decisione. Per farlo, spiegano le fonti governative, occorrerà un passaggio in Consiglio dei ministri.