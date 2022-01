Il Giornale sul mercato invernale ed il posizionamento Champions: ora è il Milan che rischia di più

Con Vlahovic la Juve ha ufficialmente lanciato la rincorsa, l’Inter si è rafforzata ancora, l’Atalanta ha preso Boga. Il Napoli ha recuperato rosa e gioco

Su Il Giornale, Franco Ordine analizza i movimenti di mercato in questa sessione invernale, con le diverse squadre in lotta per la Champions che ne escono rinforzate. Tutte tranne il Milan, che adesso, scrive, è quella che rischia di più.

Il fatto che la Juve si sia lanciata nella costosissima operazione Vlahovic vuol dire che “ha ufficialmente lanciato la

rincorsa a un posto in Champions”. L’Inter, del resto, ha rinforzato la rosa con Caicedo e Gosens, mentre era già nettamente superiore alla concorrenza.

Sul Napoli:

“Il Napoli ha già recuperato la parte più preziosa della sua rosa e tra un po’ potrà utilizzare anche Anguissa e Koulibaly che sono, con Osimhen, la colonna portante dello schieramento di Spalletti. Ha ripreso a praticare un calcio disinvolto e spettacolare e dopo la sosta avrà il passaggio col Venezia prima del confronto diretto con l’Inter”.

L’Atalanta ha preso Boga per colmare il ritardo in classifica. L’unica squadra che è rimasta ferma è il Milan.

“Il Milan è rimasto praticamente fermo (Lazetic al posto di Pellegri) e sembra intenzionato a rinviare a giugno prossimo l’acquisto del difensore centrale correndo il rischio di restare senza il sostituto di Kjaer. Sulla carta, allora, è Pioli quello che rischia di più”.